Мэру Сум напомнили о лестнице к памятнику Супруну

Таким образом они, вероятно, напоминают, что до окончания срока, который дал мэр Сум директору департамента инфраструктуры Григорию Яременко на ремонт ступеней к скверу Супруна на ул. Троицкой, осталось меньше недели.
Напомним: речь о ремонте лестнице шла на предыдущем аппаратном совещании в мэрии 23 июля. Директор департамента инфраструктуры Григорий Яременко, как обычно, в своем стиле, начал говорить о проектно-сметной документации… Однако мэр прервал его и дал срок 2 недели на ремонт хотя бы ступеней, а сквером заняться плотно уже в следующем году.
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