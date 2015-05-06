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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Мэру Сум напомнили о лестнице к памятнику Супруну

Сумчане написали белой краской «Лисенко: це – Супрун!» на подходе к памятнику знаменитому летчику Степану Супруну.

Александр Лищинский

Таким образом они, вероятно, напоминают, что до окончания срока, который дал мэр Сум директору департамента инфраструктуры Григорию Яременко на ремонт ступеней к скверу Супруна на ул. Троицкой, осталось меньше недели.

Напомним: речь о ремонте лестнице шла на предыдущем аппаратном совещании в мэрии 23 июля. Директор департамента инфраструктуры Григорий Яременко, как обычно, в своем стиле, начал говорить о проектно-сметной документации… Однако мэр прервал его и дал срок 2 недели на ремонт хотя бы ступеней, а сквером заняться плотно уже в следующем году.

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Общество Надписи на дорогах Памятник Супруну
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