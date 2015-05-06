Мэру Сум напомнили о лестнице к памятнику Супруну Сумчане написали белой краской «Лисенко: це – Супрун!» на подходе к памятнику знаменитому летчику Степану Супруну.

Таким образом они, вероятно, напоминают, что до окончания срока, который дал мэр Сум директору департамента инфраструктуры Григорию Яременко на ремонт ступеней к скверу Супруна на ул. Троицкой, осталось меньше недели.

Напомним: речь о ремонте лестнице шла на предыдущем аппаратном совещании в мэрии 23 июля. Директор департамента инфраструктуры Григорий Яременко, как обычно, в своем стиле, начал говорить о проектно-сметной документации… Однако мэр прервал его и дал срок 2 недели на ремонт хотя бы ступеней, а сквером заняться плотно уже в следующем году.