Городские власти дали отписку на петицию о бесплатных туалетах в зонах отдыха Получила ответ городских властей онлайн-петиция «В зонах отдыха - бесплатные туалеты».

«В летний период предлагаю обязать предприятия и площадки открытого типа, расположенные в прибрежной зоне Псла, озера Чеха и других водоемов, а также в парках, обеспечить БЕСПЛАТНЫЙ доступ отдыхающих к туалету, а при его отсутствии - поставить туалетные кабинки в количестве, в зависимости от потока отдыхающих, и обслуживать их.

Взять, к примеру, пляж возле РК "Здыбанка". Заведение его обустроило (завезло песок, поставило лавочки). Это прекрасно, но инфраструктуры больше никакой нет. Отдыхающие стесняются заходить в туалет ресторанного комплекса и идут гадить в кусты, мимо которых сами же и ходят на пляж, рядом с самой Здыбанкой, да ещё прямо под забор ее строящегося нового здания. Это вина непосредственно заведения и ему подобных.

Туалеты в зонах отдыха должны быть и они должны быть БЕСПЛАТНЫМИ - это очень важно. В противном случае и без того не богатые люди экономят на них и идут гадить в кусты, из которых потом доносится смрад от разлагающихся фекалий и мочи. А если отдыхают у реки или на озере - то могут испражняться непосредственно в воду, а потом мы во всем этом "добре" купаемся», - писал автор петиции Погоренко Виктор Сергеевич.

Ответ на электронную петицию:

«Сообщаем Вам, что Ваша электронная петиция рассмотрена управлением "Инспекция по благоустройству города Сумы" Сумского городского совета в пределах полномочий.

По информации, предоставленной управлением архитектуры и градостроительства Сумского городского совета, в пакет документов, которые необходимо предоставить для прохождения разрешительной процедуры заключения договора сервитута на право размещения зоны отдыха у водных объектов, отнесен графический материал - паспорт привязки временного сооружения. В Паспорт объекта занесены все сооружения в пределах определенной зоны. Туалет является обязательным сооружением каждой зоны. Паспорта согласовываются в управлении архитектуры и градостроительства Сумского городского совета.

Таким образом, учитывая вышеизложенное, правовые основания для обязательства субъектов предпринимательской деятельности обеспечить бесплатный доступ к туалетам в настоящее время отсутствуют».

То есть проверять есть ли туалеты в зонах отдыха, никто не стал.