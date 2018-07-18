Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:0688

Городские власти дали отписку на петицию о бесплатных туалетах в зонах отдыха

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «В зонах отдыха - бесплатные туалеты».

«В летний период предлагаю обязать предприятия и площадки открытого типа, расположенные в прибрежной зоне Псла, озера Чеха и других водоемов, а также в парках, обеспечить БЕСПЛАТНЫЙ доступ отдыхающих к туалету, а при его отсутствии - поставить туалетные кабинки в количестве, в зависимости от потока отдыхающих, и обслуживать их.

Взять, к примеру, пляж возле РК "Здыбанка". Заведение его обустроило (завезло песок, поставило лавочки). Это прекрасно, но инфраструктуры больше никакой нет. Отдыхающие стесняются заходить в туалет ресторанного комплекса и идут гадить в кусты, мимо которых сами же и ходят на пляж, рядом с самой Здыбанкой, да ещё прямо под забор ее строящегося нового здания. Это вина непосредственно заведения и ему подобных.

Туалеты в зонах отдыха должны быть и они должны быть БЕСПЛАТНЫМИ - это очень важно. В противном случае и без того не богатые люди экономят на них и идут гадить в кусты, из которых потом доносится смрад от разлагающихся фекалий и мочи. А если отдыхают у реки или на озере - то могут испражняться непосредственно в воду, а потом мы во всем этом "добре" купаемся», - писал автор петиции Погоренко Виктор Сергеевич.

Ответ на электронную петицию:

«Сообщаем Вам, что Ваша электронная петиция рассмотрена управлением "Инспекция по благоустройству города Сумы" Сумского городского совета в пределах полномочий.

По информации, предоставленной управлением архитектуры и градостроительства Сумского городского совета, в пакет документов, которые необходимо предоставить для прохождения разрешительной процедуры заключения договора сервитута на право размещения зоны отдыха у водных объектов, отнесен графический материал - паспорт привязки временного сооружения. В Паспорт объекта занесены все сооружения в пределах определенной зоны. Туалет является обязательным сооружением каждой зоны. Паспорта согласовываются в управлении архитектуры и градостроительства Сумского городского совета.

Таким образом, учитывая вышеизложенное, правовые основания для обязательства субъектов предпринимательской деятельности обеспечить бесплатный доступ к туалетам в настоящее время отсутствуют».

То есть проверять есть ли туалеты в зонах отдыха, никто не стал.

Общество Петиция Туалеты
view counter

По тематике

Вчера 14:26

Сумчане снова просят построить ледовую арену

Сумчане третий раз собирают подписи за строительство крытой ледовой арены в городе....

30.07.2018 14:26

Сумской исполком будет решать: закрывать ли кафе «Тандырный двор»

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Закрыть кафе «Тандырный двор» у реки Псел»....

В Сумах не собираются проводить ревитализацию Сумки
27.07.2018 08:15

В Сумах не собираются проводить ревитализацию Сумки

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Провести ревитализацию реки Сумка в центре города Сумы»....

26.07.2018 17:48

В Сумах прямо в эко-парке собираются строить церковь

В сквере возле оз. Дурова уже стоит забор, за которым городские власти разрешили строить церковь....

25.07.2018 10:15

Сумчани пропонують нову назву вул. Горького

На сайті онлайн-петицій зареєстроване звернення «Перейменувати вулицю Горького на вулицю імені Левка Лук’яненко»....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Жаркие летние ночи» Элайджа Байнум (США, 2018)
«Жаркие летние ночи» Элайджа Байнум (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 21:15
«Это чертово сердце» Марк Ротемунд (Германия, 2018)
«Это чертово сердце» Марк Ротемунд (Германия, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:45 19:15
«Брама» Владимир Тихий (Украина, 2018)
«Брама» Владимир Тихий (Украина, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 18:30 22:45
«Миссия невыполнима: Последствия» Кристофер МакКуорри (США, 2018)
«Миссия невыполнима: Последствия» Кристофер МакКуорри (США, 2018)
Кино Космос
13:50 — 45 грн. 16:35 — 45 грн. 19:20 — 50 грн.
«Попробуй подкати» Франк Дюбоск (Франция, Бельгия, 2018)
«Попробуй подкати» Франк Дюбоск (Франция, Бельгия, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:30
«Офисный беспредел» Лин Одинг (США, 2018)
«Офисный беспредел» Лин Одинг (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:20
«Клуб миллиардеров» Джеймс Кокс (США, 2018)
«Клуб миллиардеров» Джеймс Кокс (США, 2018)
Кино Космос
10:00 — 40 грн. 22:00 — 50 грн.

Фото

30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.