Полицейские с Сумщины нашли мужчину, потерявшегося в Одессе

С просьбой к полицейским разыскать 29-летнего одессита обратились его взволнованные родственники. Ориентировка с приметами мужчины была разослана всем патрульным полицейским Одессы, среди которых были и работники сектора реагирования патрульной полиции Шосткинского и Роменского отделов Главного управления Национальной полиции в Сумской области.
«Во время патрулирования города мы увидели схожего с ориентированием мужчину, - рассказывает Антон Кисель, инспектор сектора реагирования патрульной полиции Шосткинского отдела полиции. - Он сидел на ступеньках магазина в центре города и не мог назвать своих личных данных и адреса проживания. Был полностью дезориентирован. Было видно, что человек имеет проблемы со здоровьем. Мы его сразу передали одесским коллегам, разыскиваемого доставили домой. Сейчас жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает.
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