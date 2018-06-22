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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:24125

Японцы дадут полмиллиона долларов на радиооборудование для полиции Сумщины

Об этом уже достигнута договоренность между руководством ГУНП области и представителями Управления ООН по обслуживанию проектов (UNOPS).

Необходимые финансовые ресурсы для переоснащения полиции Сумщины в размере 530 000 условных единиц выделило правительство Японии.

В рамках совместного проекта между МВД Украины, Национальной полицией Украины и Правительством Японии развернута работа по внедрению в деятельность подразделений украинской полиции новейших средств радиосвязи. Правительство Японии в начале 2018 г. приняло решение о выделении необходимых финансовых ресурсов для реализации международной технической помощи в направлении переоснащения подразделений полиции современными средствами цифровой радиосвязи. По результатам консультаций в качестве региона, в котором будет реализовываться этот проект, была избрана Сумская область.

После проведения международного тендера непосредственную закупку всех необходимых приборов для нужд подразделений полиции Сумской области будет осуществлять Управление ООН по обслуживанию проектов (UNOPS), которое помогает многим странам восстанавливать на своей территории мир и постконфликтную стабильность, предоставляет услуги для восстановления после природных катастроф, способствует экономическому развитию на основе местных потенциалов и поддерживает экологическую устойчивость и адаптацию к изменению климата.

Проект переоснащения сумской полиции рассчитан до конца 2018 года и должен происходить в два этапа, первый из которых, проектный, пока продолжается. На сегодня реализация запланированных мероприятий находится на контроле руководства МВД Украины и Национальной полиции Украины.

 
Право Полиция Япония
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