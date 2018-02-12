На Сумщине зафиксировано полсотни случаев бешенства у животных Сегодня, 1 августа, в Сумах прошло заседание Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при облгосадминистрации.

По словам зам главі ОГА Николая Подопригоры, в области обостряется ситуация по заболеванию бешенством как диких, так и домашних животных. Сейчас уже зафиксировано 50 случаев бешенства. Поэтому власть на местах должна сосредоточиться на недопущении распространения этого заболевания у животных и активизировать превентивные меры.

Начальник управления безопасности пищевых продуктов и ветеринарии Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области Виктор Науменко в своем выступлении сообщил, что с начала года в Украине зафиксировано 682 случая бешенства, что на 175 случаев больше, чем в прошлом году.

«На Сумщине это заболевание поразило 17 лис, 16 котов, 12 собак, 1 голову крупного рогатого скота и 1 - мелкого. Больше всего случаев зафиксировано в Сумском, Путивльском, Роменском, Бурынском, Глуховском, Конотопском районах», - отметил он.

Почти во всех районах Сумщины уже приняты соответствующие программы, предусматривающие закупку вакцин от бешенства и другие превентивные меры. Но в Бурынском, Лебединском, Ахтырском, Середина-Будском районах таких программ нет.

«Соответствующие программы должны быть в каждом районе нашей области, - отметил Николай Подопригора. - Поймите, гораздо дешевле приобрести вакцину, одна доза которой стоит 12-18 гривен, чем покупать, например, корову».