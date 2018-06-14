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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:06111

Сумчане заплатили в бюджет 2,3 млрд грн

В государственную казну сумчане направили 2,3 миллиарда гривен налогов.

По оперативной информации Государственной налоговой инспекции в г. Сумы, за 7 месяцев 2018 года субъекты хозяйствования Сум, Сумского, Белопольского и Краснопольского районов перечислили в Сводный бюджет Украины 2 миллиарда 322 миллиона гривен налогов. Указанная сумма на 522 млн гривен (или на 29%) превышает показатель аналогичного периода 2017 года.

В государственный бюджет поступило 968 млн гривен, по сравнению с прошлым годом поступления увеличились на 238 млн гривен (на 33%). В том числе поступило: налога на добавленную стоимость - 429 млн гривен, налога на доходы физических лиц - 321 млн гривен, военного налога – 92 млн гривен, налога на прибыль – 90 млн гривен.

Местный бюджет получил 1,354 млрд гривен, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления выросли на 284 млн (на 27%). В том числе поступило: налога на доходы физических лиц - 942 млн гривен, платы за землю - 171 млн гривен, единого налога - 146 млн гривен.

Общество Налоги
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