Сумчане заплатили в бюджет 2,3 млрд грн

По оперативной информации Государственной налоговой инспекции в г. Сумы, за 7 месяцев 2018 года субъекты хозяйствования Сум, Сумского, Белопольского и Краснопольского районов перечислили в Сводный бюджет Украины 2 миллиарда 322 миллиона гривен налогов. Указанная сумма на 522 млн гривен (или на 29%) превышает показатель аналогичного периода 2017 года.
В государственный бюджет поступило 968 млн гривен, по сравнению с прошлым годом поступления увеличились на 238 млн гривен (на 33%). В том числе поступило: налога на добавленную стоимость - 429 млн гривен, налога на доходы физических лиц - 321 млн гривен, военного налога – 92 млн гривен, налога на прибыль – 90 млн гривен.
Местный бюджет получил 1,354 млрд гривен, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления выросли на 284 млн (на 27%). В том числе поступило: налога на доходы физических лиц - 942 млн гривен, платы за землю - 171 млн гривен, единого налога - 146 млн гривен.
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