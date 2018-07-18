В чемпионате Украины среди аматоров выступят две команды с Сумщины Утверждены составы групп и календарь чемпионата Украины по футболу среди любительских команд.

Как сообщает сайт Ассоциации любительского футбола Украины, участниками соревнований является рекордное количество команд – 35 (в прошлом году 28).

Среди них действующий чемпион ФК «Виктория» из Николаевки и «Альянс» из Липовой Долины.

Соперниками представителей Сумщины в турнире в группе «2» будут ФК «Рубикон-Вишневое» (Киев), «Авангард» (Бзов, Киевская область), «Авангард» (Корюковка, Черниговская область), МФК «Первомайск» (Николаевская область), «ЛНЗ-Лебедин »(Лебедин, Черкасская область), «Диназ» (Вышгород, Киевская область), «Чайка» (Вышгород, Киевская область), «Факел» (Липовец, Винницкая область), «Агродом» (Бахмач, Черниговская область) и «Олимпик» (Кропивницкий).

«Альянс» стартует в турнире 4 августа гостевым матчем против «ЛНЗ-Лебедин». «Виктория» откроет сезон матчем второго тура 11 сентября, когда будет принимать ФК «Рубикон-Вишневое». Домашний матч первого тура против «Олимпика» николаевцы сыграют 10 ноября).

Областное дерби «Альянс» - «Виктория» состоится в рамках седьмого тура 15 сентября.