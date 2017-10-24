Сумские биатлонисты стартовали на чемпионате Украины 1 августа, в Тысовце (Львовская обл.) стартовал чемпионат Украины по летнему биатлону среди юниоров.

Первыми бежали спринты. В гонке среди юниоров третье место завоевал наш Евгений Ивченко, Роман Боровик был четвертым, Виталий Демиденко – девятым.

Среди юниорок лучшей среди представительниц Сумщины была Анна Сытник с пятым результатом, шестой была Екатерина Свынаренко. В десятке также Виктория Ермакова.