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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумские биатлонисты стартовали на чемпионате Украины

1 августа, в Тысовце (Львовская обл.) стартовал чемпионат Украины по летнему биатлону среди юниоров.

Первыми бежали спринты. В гонке среди юниоров третье место завоевал наш Евгений Ивченко, Роман Боровик был четвертым, Виталий Демиденко – девятым.

Среди юниорок лучшей среди представительниц Сумщины была Анна Сытник с пятым результатом, шестой была Екатерина Свынаренко. В десятке также Виктория Ермакова.

Спорт Летний биатлон
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