Сумские биатлонисты стартовали на чемпионате Украины

Первыми бежали спринты. В гонке среди юниоров третье место завоевал наш Евгений Ивченко, Роман Боровик был четвертым, Виталий Демиденко – девятым.
Среди юниорок лучшей среди представительниц Сумщины была Анна Сытник с пятым результатом, шестой была Екатерина Свынаренко. В десятке также Виктория Ермакова.
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