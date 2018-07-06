Пьяный сумчанин гулял по городу с пистолетом

Ночью, патрулируя улицу Прокофьева, инспекторы заметили мужчину, который, имея явные признаки алкогольного опьянения, нарушал общественный порядок.
Подойдя к гражданину ближе, полицейские заметили закрепленную на ноге оперативную кобуру, из которой выглядывал предмет, похожий на пистолет.
Стражи порядка задержали мужчину и вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.
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