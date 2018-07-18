На Сумщине на взятке поймали пограничного ветврача Прокуратурой Сумской области совместно с сотрудниками управления Службы безопасности Украины в Сумской области и детективного подразделения Следственного управления Главного управления Национальной полиции в Сумской области в рамках уголовного производства задокументирована противоправная деятельность врача ветеринарной медицины Сумского пограничного инспекционного пункта южной региональной службы государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора на государственной границе и транспорте.

Установлено, что гражданин обратился в указанное учреждение с целью получения ветеринарного свидетельства, необходимого для вывоза в Республику Польша четырех котят породы «Мейн-кун», что требует обязательного получения проб (титров) на заболевания животных. Однако должностное лицо этого государственного органа за выдачу соответствующих разрешительных документов требовало средства в сумме 4000 грн.

В среду, 1 августа 2018 года, рядом с местом работы сразу после получения оговоренной суммы должностное лицо было задержано.

Сейчас продолжаются следственные действия, решается вопрос об уведомлении должностному лицу о подозрении по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

Справка: санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.