В Сумах на взятке поймали сотрудника Фонда госимущества

Прокуратурой Сумской области совместно с сотрудниками Управления защиты экономики в Сумской области и Следственного управления Главного управления Национальной полиции в Сумской области в рамках уголовного производства задокументирована противоправная деятельность сотрудника регионального отделения Фонда государственного имущества Украины по Сумской области.
Установлено, что частный предприниматель длительное время арендовал нежилое помещение в г. Ромны, находящееся в государственной собственности. В дальнейшем по результатам конкурса оно было им приватизировано на основании соответствующего договора купли-продажи. В настоящее время продолжается рассмотрение гражданского дела по иску регионального отделения Фонда государственного имущества Украины по Сумской области о расторжении указанного договора.
Главный специалист регионального отделения, в полномочия которого относятся вопросы состояния использования государственного имущества, обратился к частному предпринимателю с требованием предоставить ему неправомерную выгоду в сумме 500 долларов США, на что взамен он пообещал не создавать препятствия в пользовании предпринимателем помещения на время судебного рассмотрения гражданского дела, а также не оспаривать в судах высших инстанций решение местного суда в случае отказа в удовлетворении исковых требований отделения.
В среду, 1 августа 2018 года, на парковке одного из ТРЦ г. Сумы чиновник получил от предпринимателя оговоренную сумму денег, после чего был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.
Сейчас продолжаются следственные действия, готовится сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.
Справка: санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.
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