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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:56236

В Ахтырке на ходу загорелась легковушка

В Ахтырке спасатели ликвидировали возгорание легкового авто.

1 августа в 7:51 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение о пожаре легкового автомобиля по ул. Батюка в г. Ахтырка. Сообщение поступило от владельца, который, двигаясь по городу почувствовал резкий запах дыма в салоне, а остановившись и открыв капот, увидел возгорание двигателя и вызвал спасателей. На место происшествия был направлен дежурный караул 6-й Государственной пожарно-спасательной части.

Прибыв на место, спасатели оперативно ликвидировали возгорание и предотвратили его распространению на другие части автомобиля. В результате пожара частично повреждены электросеть и двигатель автомобиля.

Всего к тушению были привлечены 2 единицы специальной техники и 7 человек личного состава, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Право Ахтырка Пожар Пожар авто
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