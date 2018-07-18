В Ахтырке на ходу загорелась легковушка В Ахтырке спасатели ликвидировали возгорание легкового авто.

1 августа в 7:51 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение о пожаре легкового автомобиля по ул. Батюка в г. Ахтырка. Сообщение поступило от владельца, который, двигаясь по городу почувствовал резкий запах дыма в салоне, а остановившись и открыв капот, увидел возгорание двигателя и вызвал спасателей. На место происшествия был направлен дежурный караул 6-й Государственной пожарно-спасательной части.

Прибыв на место, спасатели оперативно ликвидировали возгорание и предотвратили его распространению на другие части автомобиля. В результате пожара частично повреждены электросеть и двигатель автомобиля.

Всего к тушению были привлечены 2 единицы специальной техники и 7 человек личного состава, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.