В Сумы съехались резервисты В Сумах под руководством заместителя командующего оперативного командования «Север» по территориальной обороне полковника Александра Нестеренко и при участии военного комиссара Сумской области полковника Тараса Давыденко и начальника управления взаимодействия с правоохранительными органами и оборонной работы Сумской ОГА Виталия Тимошенко прошли развернутые занятия.

На них до личного состава военных комиссариатов и подразделений территориальной обороны оперативного командования «Север» были доведены требования по организации защиты территории страны в пограничных областях, порядок проведения учений с подразделениями, их организация и обеспечение. Доведены вопросы социальной защиты резервистов и членов их семей.