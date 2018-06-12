Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:29441

В Сумы съехались резервисты

В Сумах под руководством заместителя командующего оперативного командования «Север» по территориальной обороне полковника Александра Нестеренко и при участии военного комиссара Сумской области полковника Тараса Давыденко и начальника управления взаимодействия с правоохранительными органами и оборонной работы Сумской ОГА Виталия Тимошенко прошли развернутые занятия.

На них до личного состава военных комиссариатов и подразделений территориальной обороны оперативного командования «Север» были доведены требования по организации защиты территории страны в пограничных областях, порядок проведения учений с подразделениями, их организация и обеспечение. Доведены вопросы социальной защиты резервистов и членов их семей.

Общество Военные учения Резервисты
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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