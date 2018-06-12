В Сумы съехались резервисты

На них до личного состава военных комиссариатов и подразделений территориальной обороны оперативного командования «Север» были доведены требования по организации защиты территории страны в пограничных областях, порядок проведения учений с подразделениями, их организация и обеспечение. Доведены вопросы социальной защиты резервистов и членов их семей.
С 28 сентября по 7 октября этого года будет проводиться широкомасштабное обучение Сумской бригады территориальной обороны с практическим призывом военнообязанных....
На Гончаровском полигоне на Черниговщине продолжаются первые экспериментальные тактические учения по территориальной обороне «Северная крепость-2018»....
15 июня в Стецьковке подвели итоги учебных сборов по территориальной обороне....
На полигоне возле с. Стецьковка продолжаются занятия с военнообязанными подразделениями охраны Сумского районного военного комиссариата под руководством военного комиссара Сумской...
На полигоне возле с. Стецьковка Сумского района начались занятия с военнообязанными подразделения охраны Сумского районного военного комиссариата под руководством военного...