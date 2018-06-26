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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:31175

На Сумщине подписано более 240 тысяч деклараций с врачами

Об этом говорили на коллегии управления здравоохранения облгосадминистрации.

Как сообщила в своем выступлении временно исполняющий обязанности начальника управления, заместитель главы коллегии Надежда Лысенко, в области проводится работа по внедрению электронной системы еHealth, в которой уже зарегистрировано 73 медицинские учреждения области, 539 врачей, оказывающих первичную медицинскую помощь, из 578.

На сегодняшний день уже подписано 240 778 деклараций.

«Основной задачей медицинской отрасли области является реализация государственной политики в сфере здравоохранения, прежде всего, реформирование, обеспечение гарантий населению на бесплатную, доступную, своевременную и качественную медицинскую помощь», - подытожила Надежда Лысенко.

Общество Декларации с врачами Медреформа
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