Аграрии Сумщины намолотили первые 500 тыс. тонн зерна По информации Департамента агропромышленного развития облгосадминистрации, хозяйствами области обмолочено ранних зерновых и зернобобовых культур на площади 106 300 гектаров, намолочено 501 500 тонн при средней урожайности 47,2 ц/га, что на 1,8 ц/га больше соответствующего периода 2017 года.

В том числе озимой пшеницы обмолочено на площади 87 500 гектаров (49% от запланированной площади), намолочено 430 700 тонн при средней урожайности 49,2 ц/га, что на 1,1 ц/га больше соответствующего периода 2017 года, ярового ячменя обмолочено на площади 12 700 гектаров (28% от запланированной площади), намолочено 52 тысяч тонн при средней урожайности 41,0 ц/га, что на 4,7 ц/га больше соответствующего периода 2017 года. На площади 4900 гектаров намолочено 15100 тонн гороха при средней урожайности 31 ц/га. Кроме того, на площади 16300 гектаров намолочено 44300 тонн озимого рапса при средней урожайности 27,1 ц/га.

Самую высокую среднюю урожайность ранних зерновых культур имеют хозяйства Сумского (62,2 ц/га), Конотопского (57,1 ц/га), Глуховского (55,9 ц/га) и Тростянецкого (55,57 ц/га) районов.

По темпам уборки наиболее предпочтительны хозяйства Ахтырского района, которые обмолотили 9500 гектаров, или 76% площадей ранних зерновых и зернобобовых культур, а также хозяйства Великописаревского района, где намолотили 33300 тонн зерна, или 87% от запланированной площади.