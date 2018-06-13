В том числе озимой пшеницы обмолочено на площади 87 500 гектаров (49% от запланированной площади), намолочено 430 700 тонн при средней урожайности 49,2 ц/га, что на 1,1 ц/га больше соответствующего периода 2017 года, ярового ячменя обмолочено на площади 12 700 гектаров (28% от запланированной площади), намолочено 52 тысяч тонн при средней урожайности 41,0 ц/га, что на 4,7 ц/га больше соответствующего периода 2017 года. На площади 4900 гектаров намолочено 15100 тонн гороха при средней урожайности 31 ц/га. Кроме того, на площади 16300 гектаров намолочено 44300 тонн озимого рапса при средней урожайности 27,1 ц/га.
Самую высокую среднюю урожайность ранних зерновых культур имеют хозяйства Сумского (62,2 ц/га), Конотопского (57,1 ц/га), Глуховского (55,9 ц/га) и Тростянецкого (55,57 ц/га) районов.
По темпам уборки наиболее предпочтительны хозяйства Ахтырского района, которые обмолотили 9500 гектаров, или 76% площадей ранних зерновых и зернобобовых культур, а также хозяйства Великописаревского района, где намолотили 33300 тонн зерна, или 87% от запланированной площади.
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