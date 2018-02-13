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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:39152

Город отказывается хранить пестициды с «Тепличного»

Заммэра Сум Александр Журба в очередной раз отказался от хранения пестицидов, находящихся на территории бывшего КСП «Тепличный».

Официальную позицию городских властей озвучил во время совещания в облгосадминистрации заместитель Сумского городского головы Александр Журба.

«За последние полгода от представителей городского совета раздавались заверения в желании сотрудничать по решению вопроса с пестицидами, - прокомментировал ситуацию замглавы Сумской облгосадминистрации Николай Подопригора. - Сегодня во время совместного совещания Александр Журба по факту отказался признавать ответственность города за хранение указанных пестицидов. Хотя другие населенные пункты Сумского, Липоводолинского, Роменского районов, где ситуация аналогичная, сотрудничают с областной властью по решению проблемы с химикатами. За средства областного фонда окружающей среды они перезатариваются, а органы самоуправления на местах берут ответственность за хранение отходов, пока на государственном уровне будет решен вопрос транспортировки этих пестицидов на утилизацию за границу, или же организована переработка в пределах Украины».

Процедура обращения с отходами определена Законом Украины «Об отходах» и в пределах Сумской области согласно ей уже перезатарено и поставлено на хранение 37 тонн в Липоводолинском, 9 тонн в Роменском, 52 тонны в Шосткинском районах в последние годы. Проблемы возникают лишь с 22 тоннами в пределах города Сумы.

Николай Подопригора отметил, что заммэра Сум по факту отказался от организации хранения, ссылаясь на то, что это не городские отходы. Таким образом в очередной раз весь спор вокруг решения этого актуального для громады Сум вопрос свелся не к конструктивному поиску механизмов и мест хранения пестицидов, находящихся на территории бывшего КСП «Тепличный», а к фактическому отрицанию Александром Журбой границ административной территории Сумского городского совета, определенных Постановлением ВРУ «Об изменении и установлении границ города Сумы и Сумского района Сумской области».

Общество Пестициды
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