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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:41197

На Сумщине из-за ямы на дороге пассажирка автобуса сломала позвоночник

Женщина ехала в с. Палеевку (Ямпольский район) из Шостки на рейсовом автобусе.

Дорога на Ямполь находится в ужасном состоянии и требует безотлагательного ремонта. Автобус попал в одну из ям, и женщина получила компрессионный перелом позвонка, пишет Шостка.info.

Эту информацию подтвердил главный врач Центральной районной больницы Олег Штогрин.

Сейчас пациентка проходит курс лечения в ЦРБ.

Общество Дороги Травматизм
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