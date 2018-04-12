На Сумщине из-за ямы на дороге пассажирка автобуса сломала позвоночник

Дорога на Ямполь находится в ужасном состоянии и требует безотлагательного ремонта. Автобус попал в одну из ям, и женщина получила компрессионный перелом позвонка, пишет Шостка.info.
Эту информацию подтвердил главный врач Центральной районной больницы Олег Штогрин.
Сейчас пациентка проходит курс лечения в ЦРБ.
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