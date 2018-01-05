На Сумщине в казан с кипятком упала 2-летнняя девочка

Ребенок поступил с диагнозом термические ожоги кипятком спины, руки и тела в шоковом состоянии 1 степени, пишет Панорама. У ребенка обожжено 20% тела. Как выяснилось, телесные повреждения она получила около реки Сейм в Путивльском районе, упав в казан с кипятком, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.
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