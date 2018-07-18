ФК «Виктория» вышел в лидеры чемпионата Сумщины (видео) 1 августа прошла перенесенная игра между двумя лидерами чемпионата области по футболу.

В Ромнах встречались липоводолинский «Альянс» и «Виктория» из Николаевки.

В первом тайме подопечные Артема Радионова забили два мяча - оба на счету новичка команды Дмитрия Богачева, который до этого 10 лет выступал за ПФК «Сумы». Во втором тайме защита «Виктории» упустил нападающего соперников и получила мяч в ворота от Яна Осадчего. Однако вице-чемпионы области восстановили статус-кво. Сначала прорвал защиту хозяев Богдан Суходуб, а затем пенальти реализовал Вячеслав Шевченко. В итоге 1:4 в пользу команды из Николаевки, которая единолично возглавила турнирную таблицу после первого круга – 25 очков в 9 играх. На три меньше у «Альянса» и «LS Group» из Верхней Сыроватки