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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:05160

ФК «Виктория» вышел в лидеры чемпионата Сумщины (видео)

1 августа прошла перенесенная игра между двумя лидерами чемпионата области по футболу.

В Ромнах встречались липоводолинский «Альянс» и «Виктория» из Николаевки.

В первом тайме подопечные Артема Радионова забили два мяча - оба на счету новичка команды Дмитрия Богачева, который до этого 10 лет выступал за ПФК «Сумы». Во втором тайме защита «Виктории» упустил нападающего соперников и получила мяч в ворота от Яна Осадчего. Однако вице-чемпионы области восстановили статус-кво. Сначала прорвал защиту хозяев Богдан Суходуб, а затем пенальти реализовал Вячеслав Шевченко. В итоге 1:4 в пользу команды из Николаевки, которая единолично возглавила турнирную таблицу после первого круга – 25 очков в 9 играх. На три меньше у «Альянса» и «LS Group» из Верхней Сыроватки

Спорт Футбол Чемпионат Сумщины по футболу
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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