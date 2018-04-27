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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:16172

Сумской ЦПАУ временно приостанавливает прием документов на срочные паспорта

Управление «Центр предоставления административных услуг в г. Сумы» сообщает о временном прекращении приема документов для оформления срочных паспортов.

Как отмечается, в связи с реорганизация городского отдела УГМС Украины в Сумской области временно прекращен прием документов на изготовление паспорта гражданина Украины для выезда за границу с бесконтактным электронным носителем до семи рабочих дней и прием документов на изготовление паспорта гражданина Украины в форме ID-карты сроком до 10 рабочих дней.

В ЦПАУ обращают внимание жителей, что речь идет только об изготовлении срочных документов. Прием документов на изготовление паспортов в 30-дневный срок (для биометрических паспортов) и 20-дневный срок (для ID-карты) ведется управлением в обычном режиме.

По информации городского отдела УГМС Украины в Сумской области, полноценную работу будет восстановлено в ближайшее время, о чем будет сообщено дополнительно.

Управление «Центр предоставления административных услуг в городе Сумы» извиняется за временные неудобства.

Общество Паспорта ЦНАП ЦПАУ
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