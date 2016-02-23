В лагерях на Сумщине обнаружили стафилококк и кишечную палочку (видео) Стафилококк, кишечная палочка и повышенное содержание железа в воде. Такие нарушения санитарных требований обнаружили в двух детских оздоровительных лагерях Сумщины - это «Зірка» в Конотопском и «Космос» в Ахтырском районах.

Об этом сообщил начальник управления Госпродпотребслужбы в Сумской области Виталий Моисеенко. Начали ревизии 12 июля после отравлений детей, которые произошли в лагере на Киевщине и в Донецкой области, говорится в сюжете UA:СУМИ.

«В лагере «Зірка» Юго-Западной железной дороги было отобрано 20 смывов, в 11 из них обнаружили бактерии стафилококка. Это очень опасно для здоровья детей. Слава богу, никто не заболел. Те токсины, которые выделяет данная бактерия, очень опасны для любого человека. Также мы сделали проверку в лагере «Космос», это «Ахтырка-Нефтегаз», там из 20 проб, немного меньше, но все равно бактерии стафилококка также были найдены», - говорит Виталий Моисеенко.

«Обнаружили из 30 проб только в 3. Это такое дело, чуть хуже помыли, и его обнаружили. Но это не является постоянной эта ситуация. К тому времени они взяли непропаренные вилки, они не были в обработке. Были приняты меры - это и усиление контроля, и дача медработнику технологии мытья посуды», - говорит директор детского лагеря «Космос» Светлана Никоненко.

По информации Госпродпотребслужбы, по состоянию на 1 августа проверку прошли 5 детских оздоровительных учреждений области. Теперь должны проверить еще два в Сумах. Получить комментарий руководителя лагеря «Зірка» на Конотопщине о выявленных нарушениях пока не удалось. В течение дня в лагере трубку не брали.