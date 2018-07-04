В Белополье возмущенные родители вернули детскую консультацию в ЦРБ

Недовольство жителей вызвали ужасные условия в помещении АОПСМ, в которых, по мнению всех родителей, не должны находиться их дети, особенно учитывая тот факт, что ранее в этом помещении врачи вели прием больных туберкулезом, пишет Белопольщина. Разговор был достаточно эмоциональным и напряженным, в обсуждении проблемы приняли участие замглавы Белопольского райсовета Владимир Видуев, Белопольский городской голова Юрий Зарко, главный врач Белопольской ЦРБ Юрий Мартыненко и депутаты различных уровней, которые прокомментировали ситуацию.
Стоит сказать, что во время встречи вещи и мебель, перевезены ранее в АОПСМ, как раз утром 2 августа уже «вернулись» назад, потому что, учитывая бурное обсуждение и недовольство родителей, было решено оставить «все на своих местах» и продолжить работу в обычном режиме.
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