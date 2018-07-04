Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:42258

В Белополье возмущенные родители вернули детскую консультацию в ЦРБ

Сегодня, 2 августа, в 10 утра возле Белопольской ЦРБ собрались жители города, которые возмущались решением руководства больницы о переводе детской консультации в помещение бывшего дневного стационара по улице Полтавский полк, 2 (ныне Белопольская АОПСМ) и по этому поводу требовали официальных объяснений от главы больницы и руководства районной совета.

Недовольство жителей вызвали ужасные условия в помещении АОПСМ, в которых, по мнению всех родителей, не должны находиться их дети, особенно учитывая тот факт, что ранее в этом помещении врачи вели прием больных туберкулезом, пишет Белопольщина. Разговор был достаточно эмоциональным и напряженным, в обсуждении проблемы приняли участие замглавы Белопольского райсовета Владимир Видуев, Белопольский городской голова Юрий Зарко, главный врач Белопольской ЦРБ Юрий Мартыненко и депутаты различных уровней, которые прокомментировали ситуацию.

Стоит сказать, что во время встречи вещи и мебель, перевезены ранее в АОПСМ, как раз утром 2 августа уже «вернулись» назад, потому что, учитывая бурное обсуждение и недовольство родителей, было решено оставить «все на своих местах» и продолжить работу в обычном режиме.

Общество Белополье Здравоохранение Конфликт
view counter

По тематике

16.07.2018 13:18

На Сумщине за неделю количество подписанных деклараций c врачами увеличилась на 22 тысячи

В лидерах и с лучшими чем в стране показателями остаются Бурынский, Липоводолинский и Краснопольский районы с процентами 55%, 47% и...

11.07.2018 17:22

Жителей Сумщины призывает не медлить с заключением деклараций с врачами

Начальник управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Сергей Бутенко на брифинге призвал жителей области не тянуть с заключением деклараций с врачами, а...

10.07.2018 09:14

За последнюю неделю на Сумщине подписано почти 20 тысяч деклараций с врачами

На сегодня общее количество подписанных документов составляет 161 348....

05.07.2018 12:05

Белопольчанка «откупила» дочь от криминала за 10 тысяч

Попытка «откупить» дочь от несуществующей уголовной ответственности стоила жительнице Белополья потери 10 тыс. гривен...

04.07.2018 09:58

Назначены руководители двух медучреждений Сум

Коммунальное некоммерческое предприятие «Центр первичной медико-санитарной помощи № 2» и коммунальное учреждение «Сумская городская клиническая больница № 4» получили новое...

Новости

Почему в детском парке не строят бадминтонную площадку
Сегодня 15:32
На Сумщине пьяный гость задушил хозяйку
Сегодня 15:22
На Супруна собираются спилить все деревья на тротуарах
Сегодня 15:13
В Сумах запустят проект «Онлайн школа. Управление школой и E-learning платформа»
Сегодня 15:01
В Сумах полиция задержала автовора
Сегодня 14:59
В Сумах за 200 тысяч обложат Воскресенский собор плиткой
Сегодня 14:51
Служба занятости Сумщины создает условия для успешного развития бизнеса в ОТГ
Сегодня 14:20
На Сумщине из-за ямы на дороге пассажирка автобуса сломала позвоночник
Сегодня 13:41
В лагерях на Сумщине обнаружили стафилококк и кишечную палочку (видео)
Сегодня 13:04
На Сумщине поймали пограничника-взяткодателя
Сегодня 12:50
В Белополье возмущенные родители вернули детскую консультацию в ЦРБ
Сегодня 12:42
Аграрии Сумщины намолотили первые 500 тыс. тонн зерна
Сегодня 12:33
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.