На Сумщине поймали пограничника-взяткодателя Генпрокуратура совместно с СБУ за систематическое предоставление неправомерной выгоды задержан пограничник.

Управлением процессуального руководства по уголовным производствах следователей центрального аппарата Государственного бюро расследований Департамента процессуального руководства по уголовным производствах, подследственных Государственном бюро расследований Генеральной прокуратуры Украины совместно со следователями и оперативниками ГУБКОП Службы безопасности Украины проведена спецоперация по задержанию инспектора пограничной службы отдела пограничной службы «Краснополье» Сумского пограничного отряда Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины во время предоставление неправомерной выгоды начальнику группы внутренней безопасности (с местом дислокации в Краснополье) отдела внутренней безопасности по Сумскому пограничному отряду Управления внутренней и собственной безопасности «Восток» Государственной пограничной службы Украины.

Преступная схема заключалась в систематическом предоставлении неправомерной выгоды указанному начальнику группы внутренней безопасности отдела внутренней безопасности по Сумскому пограничному отряду Управления внутренней и собственной безопасности «Восток» Государственной пограничной службы Украины за беспрепятственное пересечение товаров через таможенную границу Украины вне пунктов пропуска через государственную границу Украины. В ходе расследования задокументировано четыре эпизода передачи денежных средств на общую сумму 2200 долларов США.

Сейчас злоумышленник задержан, ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 УК Украины, а именно предоставление должностному лицу неправомерной выгоды за несовершение должностным лицом в интересах того, кто предлагает и предоставляет такую выгоду, любой действия с использованием предоставленной ему власти и служебного положения.

В ближайшее время будет решен вопрос об обращении в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения, сообщает пресс-служба ГПУ.