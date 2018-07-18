Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:50247

На Сумщине поймали пограничника-взяткодателя

Генпрокуратура совместно с СБУ за систематическое предоставление неправомерной выгоды задержан пограничник.

Управлением процессуального руководства по уголовным производствах следователей центрального аппарата Государственного бюро расследований Департамента процессуального руководства по уголовным производствах, подследственных Государственном бюро расследований Генеральной прокуратуры Украины совместно со следователями и оперативниками ГУБКОП Службы безопасности Украины проведена спецоперация по задержанию инспектора пограничной службы отдела пограничной службы «Краснополье» Сумского пограничного отряда Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины во время предоставление неправомерной выгоды начальнику группы внутренней безопасности (с местом дислокации в Краснополье) отдела внутренней безопасности по Сумскому пограничному отряду Управления внутренней и собственной безопасности «Восток» Государственной пограничной службы Украины.

Преступная схема заключалась в систематическом предоставлении неправомерной выгоды указанному начальнику группы внутренней безопасности отдела внутренней безопасности по Сумскому пограничному отряду Управления внутренней и собственной безопасности «Восток» Государственной пограничной службы Украины за беспрепятственное пересечение товаров через таможенную границу Украины вне пунктов пропуска через государственную границу Украины. В ходе расследования задокументировано четыре эпизода передачи денежных средств на общую сумму 2200 долларов США.

Сейчас злоумышленник задержан, ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 УК Украины, а именно предоставление должностному лицу неправомерной выгоды за несовершение должностным лицом в интересах того, кто предлагает и предоставляет такую выгоду, любой действия с использованием предоставленной ему власти и служебного положения.

В ближайшее время будет решен вопрос об обращении в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения, сообщает пресс-служба ГПУ.

Право Взятка Краснополье Пограничники
view counter

По тематике

Сегодня 15:22

На Сумщине пьяный гость задушил хозяйку

В Краснопольский районе 24-летний мужчина в пылу ссоры задушила свою 58-летнюю знакомую....

Вчера 17:51

В Сумах на взятке поймали сотрудника Фонда госимущества

На Сумщине задержан сотрудник регионального отделения Фонда государственного имущества Украины, который за 500 долларов США обещал предпринимателю не создавать препятствия...

Вчера 17:34

На Сумщине на взятке поймали пограничного ветврача

Прокуратурой Сумской области совместно с сотрудниками управления Службы безопасности Украины в Сумской области и детективного подразделения Следственного управления Главного управления...

Вчера 16:36

На Сумщине главу сельсовета поймали на взятке

На Сумщине глава сельсовета разоблачен при получении 12 тыс. грн взятки....

31.07.2018 15:02

НАБУ завершило расследование дела о взятке судье Хозсуда

Детективы НАБУ завершили досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению бывшего председателя, судьи Хозяйственного суда Сумской области Александра Коваленко в...

Новости

Почему в детском парке не строят бадминтонную площадку
Сегодня 15:32
На Сумщине пьяный гость задушил хозяйку
Сегодня 15:22
На Супруна собираются спилить все деревья на тротуарах
Сегодня 15:13
В Сумах запустят проект «Онлайн школа. Управление школой и E-learning платформа»
Сегодня 15:01
В Сумах полиция задержала автовора
Сегодня 14:59
В Сумах за 200 тысяч обложат Воскресенский собор плиткой
Сегодня 14:51
Служба занятости Сумщины создает условия для успешного развития бизнеса в ОТГ
Сегодня 14:20
На Сумщине из-за ямы на дороге пассажирка автобуса сломала позвоночник
Сегодня 13:41
В лагерях на Сумщине обнаружили стафилококк и кишечную палочку (видео)
Сегодня 13:04
На Сумщине поймали пограничника-взяткодателя
Сегодня 12:50
В Белополье возмущенные родители вернули детскую консультацию в ЦРБ
Сегодня 12:42
Аграрии Сумщины намолотили первые 500 тыс. тонн зерна
Сегодня 12:33
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.