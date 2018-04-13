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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Служба занятости Сумщины создает условия для успешного развития бизнеса в ОТГ

1 августа Сумским «Центром развития местного самоуправления» совместно с Краснопольским поселковым советом и еще рядом партнеров, в частности польским «Фондом менеджерских инициатив» из города Люблин, был организован круглый стол на тему «Создание условий для успешного развития бизнеса в ОТГ на Сумщине».

С польской стороны в мероприятии приняли участие советник мэра Люблина по вопросам международного сотрудничества и общественной партиципации Павел Прокоп, войт гмины Конопница Люблинского воеводства Мирослав Жидек и консультант «Фонда менеджерских инициатив», переводчик Богдан Юрчук.

Программа обсуждения во время «круглого стола» предусматривала обсуждение вопросов повышения эффективности управления ключевыми сферами - формирования и реализацию бюджета, участие частного бизнеса в жилищно-коммунальном хозяйстве, энергетическую эффективность в громадах, внедрение публично-частного партнерства для реализации проектов и т.д.

В заседании «круглого стола» принял участие и выступил директор Сумского областного центра занятости Владимир Подлесный. Он, в частности, охарактеризовал состояние рынка труда в регионе, призвал работодателей, глав объединенных территориальных громад, сельских и поселковых советов активнее сотрудничать со службой занятости, пользоваться социальными услугами, которые она предоставляет, ответил на многочисленные вопросы.

- С начала года областная служба занятости внедрила такие современные сервисы:

- профилирования безработных и социальное сопровождение по подходу кейс-менеджмента

(тысячи человек прошли профилирование, получают социальное сопровождение после трудоустройства);

- элементы дистанционного и дуального обучения безработных (десятки человек проходили обучение с применением дистанционных технологий);

- «Горячую линию» государственной службы занятости по телефону 0-800-50-99-66 (поступило более 10 тыс. звонков);

- интернет-ресурс с электронными кабинетами для работодателей и соискателей (сайтом ежемесячно пользуются тысячи человек - работодатели и безработные зарегистрировали свои личные кабинеты);

- электронные опросы работодателей по перспективной потребности в работниках по конкретным профессиям (создана база для прогноза перспективной потребности в кадрах и планирование объемов профобучения), - сказал В.Подлесный.

По его словам, среди основных приоритетов деятельности областной службы занятости на нынешний год: преобразования центров занятости в сервисные площадки по предоставлению широкого спектра услуг; внедрение института карьерного советника, сопровождение безработных до и после решения вопроса трудоустройства; совершенствование профориентационной работы; развитие профориентационных и профдиагностических услуг с использованием современных информационных технологий; содействие преодолению дисбаланса на рынке труда путем организации профессионального обучения безработных; работа в территориальных громадах, предоставление работниками центров занятости всех социальных услуг; изучение локальных рынков труда; завершение работы по внесению изменений в законодательство о занятости и страхования на случай безработицы; налаживание сотрудничества с Международной организацией миграции с целью получения информации о трудовой миграции в Украине и количестве трудовых мигрантов за рубежом; создание международной «горячей линии» по вопросам трудовой миграции для быстрого реагирования и оказания помощи в миграционных вопросах.

Участники заседания «круглого стола» отметили актуальность вопросов повестки дня и сошлись во мнении, что подобные мероприятия приносят практическую помощь в решении повседневных задач, которые ставит жизнь.

Общество Служба занятости
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