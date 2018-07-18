В Сумах полиция задержала автовора Происшествие произошло 1 августа на ул. Петропавловской возле супермаркета «АТБ».

В ходе проведения розыскных мероприятий правоохранители возле одного из супермаркетов города задержали 26-летнего мужчину сразу после совершения им кражи из автомобиля. Злоумышленник, воспользовавшись отсутствием владельца автомобиля, с помощью устройства для сканирования автомобильной сигнализации, открыл дверцу автомобиля и совершил кражу дорого парфюма и других ценных вещей.

«Задержанный житель Белополья, который подозревается в совершении ряда краж из автомобилей, - комментирует Руслан Пиняга, заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Сумской области. - Во время задержания у него изъяли недавно похищенные им вещи, а также устройство для сканирования автомобильной сигнализации, так называемый стеклобойник и другие вещи, которые он использовал для обкрадывания чужих автомобилей. В полиции уже доказали причастность мужчины к менее трех аналогичных преступлений в городе и продолжают проверять его на причастность к подобным преступлениям на территории города и области Во время проверки выяснилось, что последний жил в Белополье, а в Сумы приезжал на «заработки». Своих жертв подыскивал в основном возле супермаркетов, кафе, больниц и тому подобное. После чего с помощью электронного устройства сканировал сигнализацию автомобилей пострадавших, что в дальнейшем давало ему возможность проникать в салон и совершать кражи. Брал преимущественно барсетки, деньги, видеорегистраторы и другие личные вещи владельцев машин, которые затем продавал».

В отношении злоумышленника избрана мера пресечения содержание под стражей. По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает до пяти лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.