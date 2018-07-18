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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:41104

Сумские копы поймали наркоманов

Патрульные обнаружили у двух граждан вещество, похожее на наркотическое, и устройство для его применения.

Ночью, патрулируя проспект Михаила Лушпы, внимание экипажа патрульных привлекли мужчины, которые нарушали общественный порядок.

Стражи порядка провели с гражданами профилактическую беседу, во время которой заметили, что мужчины очень нервничают.

Полицейские провели в отношении них поверхностную проверку, во время которой обнаружили у 38-летнего мужчины сверток с веществом растительного происхождения, внешне похожим на наркотическое, а у 18-летнего юноши устройство для употребления указанного вещества с характерным налетом. Младший даже пытался убежать от инспекторов, однако все же был задержан.

Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.

Право Наркотики
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