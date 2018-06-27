В СумГУ будет функционировать Центр коллективного пользования научным оборудованием

Центр коллективного пользования научным оборудованием «Лаборатория материаловедения гелиоэнергетических, сенсорных и наноэлектронных систем» будет способствовать проведению и выполнению научных исследований и разработок, результаты которых будут иметь общегосударственное значение и международное признание. В рамках работы центра предусмотрена реализация государственных целевых научных и научно-технических программ, проектов и экспериментальных разработок, поддержка международного научно-технического сотрудничества.

Вместе с СумГУ уникальным научным оборудованием Центра будут пользоваться ученые из других регионов страны, а именно: Полтавского национального технического университета имени Юрия Кондратюка, Черниговского национального технологического, Сумского национального аграрного университетов и Сумского государственного педагогического университета имени А. С. Макаренко.

По словам начальника научно-исследовательской части СумГУ Дениса Курбатова, университет получил финансирование от МОН Украины для закупки современного сканирующего электронного микроскопа. Университет на собственные средства планирует оснастить прибор соответствующей приставкой для энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии, позволит исследовать химический состав полупроводниковых, металлических, биологических, в т.ч. и наноструктурированных, материалов на самом современном уровне, сообщает сайт вуза.