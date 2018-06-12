Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:51145

В Сумах за 200 тысяч обложат Воскресенский собор плиткой

1 августа в Сумах начались работы по благоустройству тротуаров вокруг Свято-Воскресенского собора.

Как сообщил первый заммэра Сум Владимир Войтенко, клинкерную плитку для этих целей предоставило ООО «Керамейя», а работы финансируются за счет горбюджета. Всего потратят 199 тыс. грн. Работы выполняет ООО «Зенит-брук», которое делает в Сумах «евродворы». Планируют завершить укладку плитки до Дня Независимости.

Общество Свято-Воскресенский собор Тротуарная плитка Тротуары
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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