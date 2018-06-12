В Сумах за 200 тысяч обложат Воскресенский собор плиткой 1 августа в Сумах начались работы по благоустройству тротуаров вокруг Свято-Воскресенского собора.

Как сообщил первый заммэра Сум Владимир Войтенко, клинкерную плитку для этих целей предоставило ООО «Керамейя», а работы финансируются за счет горбюджета. Всего потратят 199 тыс. грн. Работы выполняет ООО «Зенит-брук», которое делает в Сумах «евродворы». Планируют завершить укладку плитки до Дня Независимости.