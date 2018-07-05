В Сумах запустят проект «Онлайн школа. Управление школой и E-learning платформа» Мэр Сум подписал распоряжение о запуске проекта «Онлайн школа. Управление школой и E-learning платформа».

Это делается с целью повышения доступности качественного, конкурентоспособного образования в соответствии с требованиями инновационного устойчивого развития общества.

Сумы уже имеют положительный опыт внедрения такого сервиса в качестве пилотного проекта в школах № 5 и № 7.

Сейчас к ним присоединятся остальные школы, учебно-воспитательные комплексы, детские музыкальные школы города и детская художественная школа им. М. Г. Лысенко.

Для реализации проекта распоряжением городского головы создали проектную группу и проектный управляющий совет.

Ведение проекта возложили на отдел «Проектный офис», который должен ежемесячно информировать о результатах работы.