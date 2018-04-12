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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:13139

На Супруна собираются спилить все деревья на тротуарах

Департамент инфраструктуры задумал в рамках благоутсройства тротуаров на ул. Супруна спилить все деревья.

Об этом на своей странице в Фейсбуке пишет сумчанин Александр Мироненко.

«Видите большие деревья и тень по правую сторону от дороги на улице Супруна? Так вот, ни деревьев, ни тени скоро не будет. В рамках акции «ремонт тротуара плиточкой с Луки» зеленые насаждения вырубят. Ходили сегодня в департамент инфраструктуры города Сумы. Деревьям не положено расти ближе 2 метров от дороги раз, два - проект, который нам таки показали после настойчивых просьб, предусматривает... сплошное замощение плиточкой. Написали заявление о необходимости сохранить зеленые насаждения. Иначе, какой смысл в том тротуаре, который будет под палящим солнцем?», - написал сумчанин.

Напомним: тот же департамент заказал замощение плиткой тротуаров ул. Петропавловской. Там никто деревьев у дороги пилить не собирается, наоборот предусматриваются газоны и на так довольно узких тротуарах.

Общество Тротуары Ул. Супруна
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