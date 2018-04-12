На Супруна собираются спилить все деревья на тротуарах

Об этом на своей странице в Фейсбуке пишет сумчанин Александр Мироненко.
«Видите большие деревья и тень по правую сторону от дороги на улице Супруна? Так вот, ни деревьев, ни тени скоро не будет. В рамках акции «ремонт тротуара плиточкой с Луки» зеленые насаждения вырубят. Ходили сегодня в департамент инфраструктуры города Сумы. Деревьям не положено расти ближе 2 метров от дороги раз, два - проект, который нам таки показали после настойчивых просьб, предусматривает... сплошное замощение плиточкой. Написали заявление о необходимости сохранить зеленые насаждения. Иначе, какой смысл в том тротуаре, который будет под палящим солнцем?», - написал сумчанин.
Напомним: тот же департамент заказал замощение плиткой тротуаров ул. Петропавловской. Там никто деревьев у дороги пилить не собирается, наоборот предусматриваются газоны и на так довольно узких тротуарах.
1 августа в Сумах начались работы по благоустройству тротуаров вокруг Свято-Воскресенского собора....
В рамках благоустройства тротуаров на ул. Петропавловская в Сумах заодно меняют остановки....
Департамент инфраструктуры отчитался о проделанной работе по замощению тротуаров и посадочных площадок плиткой....
На улице Петропавловской в Сумах 11 июня начались работы по капитальному ремонту тротуаров....
На сайте онлайн-петиций появилось обращение «Чья профессиональная небрежность привела к такому результату?»....