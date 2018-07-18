На Сумщине пьяный гость задушил хозяйку

Сообщение об убийстве женщины в полицию поступило от самого злоумышленника, который рассказал, что он приехал в гости к знакомой, которую только что задушил.
По указанному адресу выехали следственно-оперативная группа, которую встретил 24-летний молодой человек с явными признаками алкогольного опьянения.
«Когда полицейские вошли в дом, на диване, обнаружили бездыханное тело 58-летней хозяйки дома, - комментирует Алексей Бондарь начальник следственного отделения Краснопольского отделения милиции. - По словам самого подозреваемого - это была его знакомая, к которой он иногда приезжал в гости. На этот раз между ними возник конфликт. Кроме того, женщина повредила его мобильный, что еще более разозлил нетрезвого гостя, после чего он набросился на женщину и начал ее душить. Когда же понял, что натворил, вызвал полицейских и ждал их приезда».
По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.115 «Умышленное убийство» уголовного кодекса Украины, которая предусматривает лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет. Сейчас мужчине избрана мера пресечения - содержание под стражей, сообщает отдел коммуникации полиции в Сумской области.
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