Почему в детском парке не строят бадминтонную площадку Как сообщил начальник управления капитального строительства и дорожного хозяйства Виталий Шилов, на строительство бадминтонной и мини-футбольной площадок в детском парке нет средств.

- В прошлом году не было земли, в этом - желания, - поделился он.

- У кого?

- У меня. Вы же понимаете, что в этом году выделено 5 миллионов на ремонт моста на Горького, а до этого за 10 млн нужно было проложить 5 км троллейбусной линии и установить 87 новых опор. Мне же выделили на это всего 5 млн. Откуда взялись остальные 5? Понемногу сокращаю остальные проекты, в том числе и этот.

Напомним: бадминтонная и мини-футбольная площадка в детском парке – это проект в рамках общественного бюджета еще за 2016 год, В прошлом году его не реализовали, потому что неожиданно против размещения площадок практически в центре парка выступил директор КП «Сумыкоммунинвест» Олег Левченко, который занимается детским парком. Позже договорились о другом участке – на месте бывшей летней эстрады, снесенный из-за аварийности два года назад.