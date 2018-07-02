Сумчан запрошують на виставку американського фотографа-документаліста про Україну Відкриття виставки американського фотографа-документаліста Брендана Хоффмана «Бразерленд: Війна в Україні» відбудеться 3 серпня о 17.00

Брендан Хоффман – документальний фотограф, який проживає у Києві та працює з темами націоналізму, ідентичності, історії, політики та довкілля. Останнім часом його увага була зосереджена на Україні, починаючи з протестів у Києві на Майдані в 2013-14 рр., фотографії яких були опубліковані та показані на багатьох виставках, і продовжуючи довготривалим висвітленням війни на сході України.

Захід відбудеться 3 серпня о 17:00 за адресою вул. Соборна, 27.

Вхід вільний.