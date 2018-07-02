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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:09105

Сумчан запрошують на виставку американського фотографа-документаліста про Україну

Відкриття виставки американського фотографа-документаліста Брендана Хоффмана «Бразерленд: Війна в Україні» відбудеться 3 серпня о 17.00

Брендан Хоффман – документальний фотограф, який проживає у Києві та працює з темами націоналізму, ідентичності, історії, політики та довкілля. Останнім часом його увага була зосереджена на Україні, починаючи з протестів у Києві на Майдані в 2013-14 рр., фотографії яких були опубліковані та показані на багатьох виставках, і продовжуючи довготривалим висвітленням війни на сході України.

Захід відбудеться 3 серпня о 17:00 за адресою вул. Соборна, 27.

Вхід вільний.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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