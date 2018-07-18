На Сумщине нашли два боеприпаса, а один подорвали За среду, 1 августа, на Сумщине обнаружили два боеприпаса времен войны.

1 августа в 11:00 группой пиротехнических работ Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области (Ромны), проведены работы по обезвреживанию 152-мм. артиллерийского снаряда. Боеприпас накануне нашли в лесу с. Новгородское Тростянецкого района, на расстоянии до 4 км от жилых домов.

В этот же день в 13:00 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение об обнаружении неизвестных предметов, внешне похожих на устаревшие боеприпасы в г. Ахтырка. По прибытию спасатели идентифицировали находки, как два артснаряда калибра 76 и 45 мм, находившиеся на расстоянии 300 м от жилых домов.

На месте обнаружения взрывоопасных предметов установлена охрана и предоставлена заявка на обезвреживание в Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области (Ромны).