На Сумщине разработали карту подвоза учеников к опорным школам области

На местах разработаны эффективные маршруты подвоза. Для подвоза детей задействовано 62 школьных автобуса, в объединенных территориальных громадах - 36.
Подробнее ознакомиться с картой подвозов к опорным школ Сумщины можно по ссылке.
Примечательно, что протяженность некоторых из этих маршрутов - 100 км и больше, а время их преодоления - 2-3 часа. Что, несомненно, весьма удобно для учеников и является свидетельством успеха образовательной реформы.
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