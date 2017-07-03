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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:40114

На Сумщине разработали карту подвоза учеников к опорным школам области

По информации управления образования и науки ОГА, в Сумской области в опорные заведения общего среднего образования организовано подвозится 2361 ученик из 143 населенных пунктов, в объединенных территориальных громадах - 1428 учеников.

На местах разработаны эффективные маршруты подвоза. Для подвоза детей задействовано 62 школьных автобуса, в объединенных территориальных громадах - 36.

Подробнее ознакомиться с картой подвозов к опорным школ Сумщины можно по ссылке.

Примечательно, что протяженность некоторых из этих маршрутов - 100 км и больше, а время их преодоления - 2-3 часа. Что, несомненно, весьма удобно для учеников и является свидетельством успеха образовательной реформы.

 
Общество Опорные школы
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