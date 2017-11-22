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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:01143

16-летнего беглеца с Днепропетровщины нашли полицейские Сумщины

Больше недели 16-летний Кирилл из г. Каменское Днепропетровской области путешествовал различными населенными пунктами Сумщины после того, как сбежал из дома

С заявлением об исчезновении сына к полицейским обратились его родители. Тогда, 24 июля, они рассказали, что сын ушел из дома и не вернулся и на связь с родными не выходил. На поиски парня в родном городе был ориентирован чуть ли не весь состав полиции, в результате чего стало известно, что он может находиться на Сумщине.

«Получив ориентировку от коллег из Днепропетровской области, на поиски несовершеннолетнего были подняты все отделы и отделения полиции Сумской области, а также работники патрульной службы г. Сумы, - комментирует Сергей Тарасенко, начальник Отдела ювенальной превенции ГУНП области. - Отрабатывали все связи подростка, возможные места пребывания несовершеннолетних, среди них и развлекательные заведения, интернет-кафе, где его и обнаружили. Парня сразу доставили в отдел полиции с целью дальнейшей передачи его родителям».

Во время проверки 16-летний Кирилл рассказал правоохранителям, что, поссорившись с матерью, решил уйти из дома. Взял билет на автобус и отправился в Сумы. В центре нашел интернет-кафе, где познакомился с парнем, с которым вместе гуляли по городу. Затем позвонил приятелю. Тот пригласил его на свой день рождения. Был, говорит, на шашлыках, на реке, а ночи коротал за играми в интернет-кафе. И хотя, признается, самостоятельно планировал вернуться домой в эту пятницу, его опередили работники полиции.

С парнем все в порядке. Он пообещал подумать над своим поступком и попытаться наладить взаимоотношения с родными. С ним правоохранители провели профилактическую беседу. И после передачи его работникам полиции ГУНП Днепропетровской области также будет проведена соответствующая работа по установлению причин и условий, способствовавших побегу несовершеннолетнего. И в случае подтверждения факта ненадлежащего исполнения родителями их обязанностей, последних будет привлечен к административной ответственности, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Сбежавший ребенок
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