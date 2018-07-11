Со вторника обещают закрыть мост на Горького

С 8.00 во вторник, 7 августа, мост по ул. Горького закроют на капитальный ремонт. Он будет перекрыт как для транспорта, так и для пешеходов.
Частные автомобили и общественный транспорт смогут воспользоваться для проезда пр-том Шевченко. Для последнего разработана специальная схема движения. Для троллейбусов специально для этого построили новую линию по ул. Набережная р. Стрелка.
Напомним: ранее сообщалось, что мост закроют уже 1 августа, но что-то пошло не так…
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