Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:1086

У сумских биатлонистов две медали на чемпионате Украины

В Тысовце (Львовская обл.) продолжается чемпионат Украины по летнему биатлону среди юниоров.

3 августа прошли гонки преследования. Наши стреляющие лыжники завоевали две медали. Среди юниоров после вчерашней бронзы Евгений Ивченко стал серебряным призером, уступив победителя всего 1,6 с. В десятке лучших еще два сумчанина: Виталий Демиденко – 8-й, Роман Боровик- 9-й.

Среди юниорок лучшей из наших стала Екатерина Свынаренко, которая после вчерашнего 4-го места сегодня поднялась на третье. Вчерашняя призерка Анна Сытник стала 7-й, Виктория Рыжик была 8-й.

Спорт Летний биатлон
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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