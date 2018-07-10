У сумских биатлонистов две медали на чемпионате Украины

3 августа прошли гонки преследования. Наши стреляющие лыжники завоевали две медали. Среди юниоров после вчерашней бронзы Евгений Ивченко стал серебряным призером, уступив победителя всего 1,6 с. В десятке лучших еще два сумчанина: Виталий Демиденко – 8-й, Роман Боровик- 9-й.
Среди юниорок лучшей из наших стала Екатерина Свынаренко, которая после вчерашнего 4-го места сегодня поднялась на третье. Вчерашняя призерка Анна Сытник стала 7-й, Виктория Рыжик была 8-й.
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