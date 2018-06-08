Сумской нардеп побывал в колонии Сумскую исправительную колонию № 116 посетил народный депутат Украины Олег Медуница.

Сегодня, 2 августа, государственное учреждение «Сумская исправительная колония (№116)» посетил народный депутат Украины Олег Медуница.

В сопровождении начальника учреждения Анатолия Гамалея нардеп совершил обход территории учреждения и его корпусов - жилых помещений, коммунально-бытовых и производственных объектов, проверил условия содержания осужденных. Основной целью визита была оценка возможности уменьшения потребления энергоресурсов в учреждении. Во время обхода были обсуждены пути оказания помощи колонии в замене деревянных окон на металлопластиковые и осуществления капитального ремонта крыш зданий.