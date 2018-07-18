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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 21:131477

Полиция устанавливает причины смерти Анатолия Жука

Сегодня в 19.12 в дежурную часть Сумского отдела полиции поступило сообщение от 58-летнего отца Анатолия Жука о том, что он пришел в гости к своему сыну, которого обнаружил мертвым.

Установлено, что погибший скончался во дворе собственного дома по ул. Л. Толстого в результате огнестрельного ранения, которое оказалось смертельным. Рядом с местом происшествия полиция нашла пистолет.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа полиции, работники кинологической службы.

Напомним: погибший был депутатом городского совета, возглавлял Департамент градостроительства и земельных отношений Сумского городского совета. В 2014 году баллотировался на должность мэра.

Право Анатолий Жук Убийство Убийство Жука
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