Пограничники обнаружили предметы антиквариата В пункте пропуска «Бачевск» пограничники Сумского отряда совместно с работниками таможни в двух случаях пресекли попытку незаконного перемещения через границу предметов антиквариата.

Во время осмотра автомобиля марки «Mercedes-Benz» российской регистрации, которым покидал Украину гражданин России, пограничный наряд в картонной коробке, которая находилась в багажном отделении транспортного средства, обнаружил старинные предметы, изготовленные из металла белого цвета: ваза для конфет 1835 г.в. и пепельница.

Также, осматривая автомобиль марки «ВАЗ» армянской регистрации, на котором выезжала в Россию гражданка Армении, пограничники на полочке салона транспортного средства обнаружили старинную книгу «Армянская Библия» 1929 г.в.

Сейчас обнаруженные предметы антиквариата, которые вероятно представляют историческую и культурную ценность, изъяты. На правонарушителей составлены административные материалы.