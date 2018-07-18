Пограничники обнаружили предметы антиквариата

Во время осмотра автомобиля марки «Mercedes-Benz» российской регистрации, которым покидал Украину гражданин России, пограничный наряд в картонной коробке, которая находилась в багажном отделении транспортного средства, обнаружил старинные предметы, изготовленные из металла белого цвета: ваза для конфет 1835 г.в. и пепельница.
Также, осматривая автомобиль марки «ВАЗ» армянской регистрации, на котором выезжала в Россию гражданка Армении, пограничники на полочке салона транспортного средства обнаружили старинную книгу «Армянская Библия» 1929 г.в.
Сейчас обнаруженные предметы антиквариата, которые вероятно представляют историческую и культурную ценность, изъяты. На правонарушителей составлены административные материалы.
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