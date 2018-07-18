Пограничники задержали рыбных браконьеров В Середина-Будском районе пограничники отделения «Зноб Новгородская» Сумского отряда задержали правонарушителей, осуществляли незаконный лов рыбы.

В ходе реализации заранее полученной от участкового инспектора пограничной службы информации о возможной противоправной деятельности, пограничный наряд совместно с инспектором по охране природно-заповедного фонда неподалеку от н.п. Нововасильевка на берегу реки Старик (левый приток реки Десна) задержал 3-х граждан Украины, которые с помощью запрещенного орудия «сетка» осуществляли незаконный лов рыбы. Мужчины успели наловить рыбу в количестве 64 шт. общим весом около 10 килограммов: карась красный, линь, плотва, окунь, густера.

За нарушение правил рыболовства на правонарушителей составлены административные материалы по ст. 85 КУоАП. Кроме этого, в компетентные правоохранительные органы направлено сообщение о противоправном деянии, содержащем признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 249 (незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом) УК Украины.