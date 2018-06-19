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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумская студентка установила мировой рекорд

В Софии (Болгария) продолжается второй раунд Гран-при Европы по стрельбе из лука.

Студентка СумГПУ им. А.С.Макаренко, новокаховчанка Анастасия Павлова в паре с львовянином Маркияном Ивашко установили мировой рекорд в миксте – 1343 очка в квалификации. Из поздравили на странице президента Украины Петра Порошенко в Фейсбуке.

В мужских индивидуальных стрельбах лучшим среди украинцев стал харьковчанин Виктор Рубана – пятое место. Сумчанин Алекей Гунбин занял 33-е место. Среди женщин лучшей была Вероника Марченко – 8-ое место, Анастасия Павлова была 9-ой, наши Ирина Хочина и полина родионова– 33-ми.

Командные соревнования продолжатся завтра.

Спорт Анастасия Павлова Стрельба из лука
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