Сумская студентка установила мировой рекорд

Студентка СумГПУ им. А.С.Макаренко, новокаховчанка Анастасия Павлова в паре с львовянином Маркияном Ивашко установили мировой рекорд в миксте – 1343 очка в квалификации. Из поздравили на странице президента Украины Петра Порошенко в Фейсбуке.
В мужских индивидуальных стрельбах лучшим среди украинцев стал харьковчанин Виктор Рубана – пятое место. Сумчанин Алекей Гунбин занял 33-е место. Среди женщин лучшей была Вероника Марченко – 8-ое место, Анастасия Павлова была 9-ой, наши Ирина Хочина и полина родионова– 33-ми.
Командные соревнования продолжатся завтра.
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