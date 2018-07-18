Расследование убийства Анатолия Жука взяло под контроль руководство прокуратуры Сумщины

Прокуратура Сумской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по факту умышленного убийства главы общественной организации, депутата Сумского городского совета 6-го созыва и экс-директора департамента градостроительства и земельных отношений Сумского городского совета Анатолия Жука.
В четверг, 2 августом, в 19.12 в Сумской отдел полиции поступило сообщение от 58-летнего мужчины о том, что он пришел в гости к своему 35-летнему сыну, которого обнаружил мертвым в собственном дворе. На теле потерпевшего обнаружены два огнестрельных ранения, а рядом с телом найден пистолет.
В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины. Досудебное следствие поручено Следственному управлению Главного управления Национальной полиции Украины в Сумской области.
В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия, направленные на установление обстоятельств убийства и задержания лица, причастного к преступлению. Ход следствия находится на контроле руководства прокуратуры области.
Справка: санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.
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