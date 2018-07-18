На Сумщине столкнулись два грузовика: один из водителей погиб 2 августа в Роменском районе произошло ДТП со смертельным исходом.

Двигаясь по автодороге в с.Беловоды, 43-летний водитель грузовика MAN не придерживался безопасной дистанции и столкнулся с попутным грузовиком MAN, 46-летний водитель которого притормозил, чтобы повернуть влево с главной дороги на второстепенную.

В результате неосторожного водителя госпитализировали с политравмой - у него была закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки и живота, травматический разрыв ступни. От полученных травм мужчина скончался в Роменской ЦРБ. Второй водитель не пострадал, сообщили в Отделе коммуникаций ГУНП в Сумской области.