На Сумщине столкнулись два грузовика: один из водителей погиб

Двигаясь по автодороге в с.Беловоды, 43-летний водитель грузовика MAN не придерживался безопасной дистанции и столкнулся с попутным грузовиком MAN, 46-летний водитель которого притормозил, чтобы повернуть влево с главной дороги на второстепенную.
В результате неосторожного водителя госпитализировали с политравмой - у него была закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки и живота, травматический разрыв ступни. От полученных травм мужчина скончался в Роменской ЦРБ. Второй водитель не пострадал, сообщили в Отделе коммуникаций ГУНП в Сумской области.
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