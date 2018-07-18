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Елена Адаменко
Елена Адаменко
Сегодня 12:301333

Прокуратура рассматривает версию заказного убийства Анатолия Жука (обновлено)

Сегодня, 3 августа, руководитель Сумской местной прокуратуры Валерий Могильный и начальник Сумского городского отдела полиции Павел Карабута провели брифинг по поводу вчерашнего убийства Анатолия Жука.

На нем сообщили, что смерть Анатолия Жука наступила около 18.00. Валерий Могильный сказал, что его застрелили, когда он спал на каремате во дворе своего дома. Незадолго до убийства в доме Анатолия Жука на 2-м этаже случился пожар. Что именно загорелось и почему, сообщить отказался. По его словам, пожар был небольшим, и Анатолий Жук потушил его самостоятельно, после чего вышел во двор и прилег отдохнуть на каремате.

Пистолет, найденный на месте убийств, чешского производства «CZ». Также г-н Могильный отказался сказать, сколько выстрелов всего было и сколько гильз найдено на месте преступления. Сообщил только, что Жук скончался от двух огнестрельных ранений - в спину в район сердца и в левый висок. По словам Валерия Моглиьного, рассматривается несколько версий убийства, как на бытовой почве, так и версия заказного убийства.

У Анатолия Жука остались жена и дочь. Где была семья во время убийства прокурор не сообщил. На все остальные вопросы, также не было ответа. В. Могильный сослался на тайну следствия.

Знакомые Анатолия Жука рассказывают, что на своей странице в Фейсбуке за несколько дней до убийства выкладывал скрины переписки, в которой ему угрожали. Однако потом их удалил. Сейчас этих скринов на ФБ нет. Возможно, следствие получит доступ к его профилю и сможет установить, кто именно угрожал.

Право Убийство Убийство Жука
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