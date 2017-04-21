«Эспланада» под вопросом: в Сумах стартовал первый консультативный опрос В течение двух недель - с 1 по 14 августа - будут опрошены жители 32 многоэтажных домов микрорайона «Эспланада».

Сумчан, проживающих на территории ограниченной улицами Ивана Сирко, Харьковской и пр-та М.Лушпы, спросят: поддерживают ли они в своем микрорайоне строительство школы, детсада и парка отдыха вместо многоквартирных домов. Об этом на брифинге 2 августа рассказали председатель комиссии по организации консультативного опроса и изучения и обобщения его результатов Дмитрий Лантушенко, заместитель председателя этой комиссии Роман Базиль и инициатор проведения консультативных опросов Владимир Чепик.

Как рассказал Дмитрий Лантушенко, в соответствии с решением горсовета, создана инициативная группа, которая должна опросить не меньше 25% жителей в возрасте 18 лет и старше, зарегистрированных в данном микрорайоне. Изучение мнения происходит по поименным открытым спискам по месту жительства участников опроса (т.е. путем сбора подписей во время обхода квартир и во дворах) или в форме открытого голосования на собрании жителей.

По подсчетам инициаторов опроса, для его легитимности необходимо опросить как минимум 1655 человек. Общее число (6620 человек) взято из списков избирателей, поэтому мнение тех, кто купил квартиры в строящихся домах, учтено не будет. Всего после окончания застройки в этом микрорайоне предположительно будет проживать около 20 тыс. человек.

После окончания опроса инициативная группа до 20 августа должна внести на рассмотрение депутатов горсовета проект решения об утверждении его результатов. Если сессия горсовета утвердит мнение жителей о необходимости внесения в градостроительную документацию изменений по размещению детского сада, средней общеобразовательной школы и парка отдыха вместо строительства новых многоквартирных домов в микрорайоне, проектировщики будут обязаны внести изменения и предусмотреть в проекте отдельно детский сад, школу и парковую зону.

В данном случае речь идет о ПАО «Сумстрой» - застройщике «Эспланады», которому городская власть, экономя бюджетные деньги, поручила разработать градостроительную документацию (типичная практика). Первая очередь застройки уже утверждена. Вторую разрабатывает тоже застройщик. Многоэтажки на этом участке возводятся полным ходом. В то время как жители близлежащих домов считают, что их требования учесть в проекте отдельный детский сад (необходимо 400 мест), школу (900 мест) и предусмотреть парковую зону игнорируются. Неоднократные общественные обсуждения проекта, предложенного ПАО «Сумстрой», нужного жителям этого микрорайона результата не дали.

По словам Романа Базиля, утверждение горсоветом результатов консультативного опроса будет основанием для главного архитектора города требовать от любого проектанта учета требований жильцов при застройке этой территории.

- Если во время сессии городского совета проект решения не набирает голосов в течение 30 дней с момента проведения консультативного опроса, то в соответствии с Положением, этот вопрос будет выноситься на каждую сессию в течение года, - отметил Р.Базиль.

- Сегодня мы на практике внедряем механизм консультативного опроса граждан. Надеюсь, что это будет большим шагом для того, чтобы сумчане четко выразили свою позицию и чтобы мы, депутаты, могли до начала разработки того или иного документа услышать громаду, что именно она хочет, - отметил Владимир Чепик. - Консультативный опрос по застройке микрорайона «Эспланада» мы делаем, чтобы строительство соответствовало требованиям общества, а не требованиям застройщика.

- Вопрос участия общественности в принятии тех или иных решений в городе всегда актуален. Поэтому депутаты городского совета приняли решение разработать максимально четкий, конкретный документ, который бы предоставил право горожанам выступать с собственными инициативами, выражать собственное мнение и должен давать определенный результат - обязывать органы местного самоуправления обязательно учитывать эти мнения при принятии решений, - сказал Дмитрий Лантушенко.

В мае этого года горсовет утвердил Положение о консультативном опросе граждан, а в июне депутаты вышли с предложением провести первое изучение мнения горожан. В состав комиссии по организации консультативного опроса и изучения и дальнейшего обобщения его результатов вошли: Дмитрий Лантушенко, Анатолий Бутенко, Александр Зименко, Лидия Луценко, Валентина Никитенко, Андрей Максименко, Виталий Иванов, Виталий Владимиров, Яна Кацяра, Наталия Яненко, Роман Базиль и Антон Томашевский.