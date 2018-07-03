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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:45179

Пьяный кролевчанин избил 9-летнюю племянницу

Следственным отделением Кролевецкого ОП ГУНП в Сумской области в единый реестр досудебных расследований были внесены сведения о нанесении телесных повреждениях малолетней по ч. 1 ст. 125 УК Украины.

Накануне в отделение полиции обратился 28-летний житель г. Кролевец с заявлением о том, что брат его жены избил его 9-летнюю дочь.

В ходе расследования уголовного производства было установлено, что 2 июля 2018 года около 20.00 родной дядя девочки вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения. Вспомнив, что около двух лет назад у него при неизвестных обстоятельствах исчез перстень, решил выяснить у детей, которые играли в соседней комнате, не они ли причастны к исчезновению его кольца. Во время выяснения отношений мужчина несколько раз ударил свою племянницу по лицу, причинив телесные повреждения.

Данное уголовное производство 26 июля 2018 года было направлено в Кролевецкий районный суд для рассмотрения.

За содеянное мужчине грозит наказание в виде исправительных работ на срок до одного года, сообщает Кролевецкое отделение полиции.

Право Избили ребенка Кролевец Нанесение телесных повреждений
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