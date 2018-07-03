Пьяный кролевчанин избил 9-летнюю племянницу

Накануне в отделение полиции обратился 28-летний житель г. Кролевец с заявлением о том, что брат его жены избил его 9-летнюю дочь.
В ходе расследования уголовного производства было установлено, что 2 июля 2018 года около 20.00 родной дядя девочки вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения. Вспомнив, что около двух лет назад у него при неизвестных обстоятельствах исчез перстень, решил выяснить у детей, которые играли в соседней комнате, не они ли причастны к исчезновению его кольца. Во время выяснения отношений мужчина несколько раз ударил свою племянницу по лицу, причинив телесные повреждения.
Данное уголовное производство 26 июля 2018 года было направлено в Кролевецкий районный суд для рассмотрения.
За содеянное мужчине грозит наказание в виде исправительных работ на срок до одного года, сообщает Кролевецкое отделение полиции.
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