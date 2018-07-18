Ахтырчанин угнал мопед свого приятеля Ахтырские полицейские разоблачили местного жителя, который похитил мопед своего приятеля.

В Ахтырский отдел полиции обратился 52-летний местный житель с сообщением о том, что из помещения его летней кухни у него похитили мопед.

Правоохранители начали проверку и установили причастность к краже 47-летнего приятеля заявителя, жителя соседнего села, который накануне у него гостил.

«В содеянном мужчина сознался, - комментирует Руслан Кладько, начальник Ахтырского отдела полиции. - Он рассказал, что транспортное средство заметил, когда вместе с заявителем заходили к нему на кухню, а, узнав, что он в рабочем состоянии, решил его украсть. Мопед планировал продать, но не успел».

Транспортное средство правоохранители изъяли и после всех следственных действий вернут владельцу. А в отношении подозреваемого за незаконное завладение транспортным средством открыли уголовное производство по ч.2 ст.289 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание в виде уплаты штрафа или лишения свободы на срок от трех до пяти лет, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.