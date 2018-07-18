Полицейские поймали великолепную семерку «металлистов»

В конце мая в дежурную часть Липоводолинского отделения полиции обратился один из частных предпринимателей с сообщением о краже из его хозяйства около 100 металлических плит.
«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в поле зрения полиции попала компания товарищей в возрасте от 18 до 20 лет, - комментирует Александр Каливод, временно исполняющий обязанности начальника Липоводолинского отделение полиции. - Было установлено, что семеро друзей в течение месяца разворовывали имущество заявителя, причинив ущерб при этом на 75 000 гривен. Плиты перевозили на мотоциклах и даже на велосипедах. Потом их сдавали на металлоприемный пункт. Полученные таким образом деньги тратили на собственные нужды, в частности на приобретение себе мобильных телефонов, мотокосы и даже делали подарки близким родственникам».
По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража). За содеянное товарищам грозит шестилетнее заключение.
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