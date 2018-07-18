Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:10170

Полицейские поймали великолепную семерку «металлистов»

Семеро друзей, чтобы улучшить свое финансовое положение, решили обокрасть фермерское хозяйство местного жителя.

В конце мая в дежурную часть Липоводолинского отделения полиции обратился один из частных предпринимателей с сообщением о краже из его хозяйства около 100 металлических плит.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в поле зрения полиции попала компания товарищей в возрасте от 18 до 20 лет, - комментирует Александр Каливод, временно исполняющий обязанности начальника Липоводолинского отделение полиции. - Было установлено, что семеро друзей в течение месяца разворовывали имущество заявителя, причинив ущерб при этом на 75 000 гривен. Плиты перевозили на мотоциклах и даже на велосипедах. Потом их сдавали на металлоприемный пункт. Полученные таким образом деньги тратили на собственные нужды, в частности на приобретение себе мобильных телефонов, мотокосы и даже делали подарки близким родственникам».

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража). За содеянное товарищам грозит шестилетнее заключение.

Право Кража Липоводолинский район
view counter

По тематике

Ахтырчанин угнал мопед свого приятеля
Сегодня 14:16

Ахтырчанин угнал мопед свого приятеля

Ахтырские полицейские разоблачили местного жителя, который похитил мопед своего приятеля....

В Сумах полиция задержала автовора
Вчера 14:59

В Сумах полиция задержала автовора

Происшествие произошло 1 августа на ул. Петропавловской возле супермаркета «АТБ»....

31.07.2018 18:37

Жительница Сумщины обокрала соседку по палате

48-летняя жительница Лебединского района, находясь на лечении, обокрала соседку по палате....

31.07.2018 13:36

Шосткинец сдал вора, вломившегося в соседнюю квартиру

Житель Шостки, заметив вора у двери соседской нежилой квартиры, сообщил об этом местную полицию....

На Роменщине из церкви украли икону и пожертвования
31.07.2018 12:59

На Роменщине из церкви украли икону и пожертвования

В одном из сел Роменского района ночью обокрали церковь....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.